Uniper und Terra Quantum arbeiten gemeinsam an der Erkundung von Einsatzmöglichkeiten des hybriden Quantencomputings mit dem Ziel, quantengestützte Lösungen für die Energiewirtschaft zu entwickeln.- Die Zusammenarbeit von Terra Quantum und Uniper konzentriert sich auf drei Anwendungsbereiche:- Optimierung der LNG-Logistik (Liquefied Natural Gas)- Vorhersage von CO2-Emissionen in Biomasseanlagen- Evaluierung von Optionen und komplexen Derivaten im Energiehandel- Mit der bevorstehenden Umsetzung von Projekten in den drei Beriechen stärkt Terra Quantum seine Position als einziges Quantentechnologie-Unternehmen (weltweit), das Quantentechnologie schon heute im industriellen Maßstab nutzbar macht.Terra Quantum, eines der führenden Unternehmen für Quantentechnologie, und das globale Energieunternehmen Uniper kooperieren bei der Erkundung von industriellen Anwendungsfällen hybrider Quantentechnologien. Gemeinsam erkunden und testen Terra Quantum und Uniper Anwendungsfälle, bei denen hybrides Quantencomputing einen signifikanten Mehrwert leisten kann. Hierbei liegt der Fokus auf Anwendungen in den Bereichen Optimierung, maschinelles Lernen und komplexen Simulationsverfahren zur Risikobewertung (so genannte Monte-Carlo-Simulationen). Die gemeinsamen Projekte zielen darauf ab, die Planung und Prognose in der LNG-Logistik zu verbessern, betriebliche Abläufe von Biomasseanlagen durch genauere Vorhersagen von CO2-Emissionen zu optimieren, und Risiken im Handelsbereich von Uniper schneller und genauer zu bepreisen.Der Einsatz von Quantentechnologien kann dabei helfen, einige der aktuell komplexesten Fragestellungen für Unternehmen zu lösen. Uniper hat sich mit Terra Quantum zusammengetan, um zu prüfen, welchen Beitrag modernste Technologien bei der Lösung von zentralen Herausforderungen der Energiewirtschaft leisten können.Markus Pflitsch, Gründer und CEO von Terra Quantum, sagt: "Die Energiewirtschaft ist mit einer Vielzahl von Herausforderungen in den Bereichen Optimierung, maschinelles Lernen und Simulation konfrontiert, die heute durch hybrides Quantencomputing gelöst werden können. Wir freuen uns, diese wichtige Branche voranzubringen."Planung und Vorhersage der LNG-LogistikIn einem ersten Anwendungsfall erkunden Terra Quantum und Uniper das Optimierungspotential in der LNG-Logistik. Der hybride, quantengestützte Ansatz von Terra Quantum soll dabei auf bestehende Lösungen aufsetzen, um die Planung und die Prognostizierung weiter zu verbessern.Vorhersage von CO2-Emissionen in BiomasseanlagenUm die betrieblichen Abläufe von Biomasseanlagen zu optimieren, wird ein hybrides Modell des quantengestützten, maschinellen Lernens (QML) auf die Betriebsplattform von Uniper angewendet. Die Plattform analysiert Anlagendaten und Sensormessungen und nutzt bereits künstliche Intelligenz, um Emissionen und Höchstwerte vorherzusagen. QML soll diese Vorhersagen präzisieren, was wiederum zu einer Optimierung der Prozesse in der Biomasseanlage führen würde. So könnten letztlich Emissionen und Emissionsspitzen reduziert werden.Evaluierung von Optionen und komplexen Derivaten im EnergiehandelAuch der Einsatz von quantengestützten Monte-Carlo-Simulationen zur Verbesserung der Evaluierung von Optionen und komplexen Derivaten für die Handelsabteilung von Uniper wird in Betracht gezogen. Die Monte-Carlo-Simulation ist eine der wichtigsten Methoden, um Risiken zu verstehen und komplexe Derivatprodukte auf den Finanzmärkten zu bewerten. Quantensimulationstechniken können diese Simulationsmethoden erheblich schneller abbilden und dadurch zu besseren Ergebnissen führen.Über Terra QuantumTerra Quantum ist ein führendes Quantentechnologie-Unternehmen mit Sitz in Deutschland und der Schweiz und als "Quantum as a Service (QaaS)"-Unternehmen in drei Kernbereiche organisiert, der erste davon "Quantum Algorithms as a Service". Hier erhalten Kunden Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Algorithmen, etwa für hybride quantengestützte Optimierung und quantengestützte neuronale Netze, die u.a. zur Lösung von komplexen Logistik-Problemen oder der Mustererkennung eingesetzt werden können. Terra Quantum entwickelt überdies neue Quantenalgorithmen für seine Kunden oder passt bestehende Algorithmen an deren spezifische Bedürfnisse an. Zudem bietet Terra Quantum mit "Quantum Computing as a Service" seinen Kunden u.a. Zugang zu ihren proprietären, hochleistungsfähigen simulierten Quantenchips (Quantum Processing Unit - QPU), QPUs des Quanten-Ökosystems und entwickelt zudem eigene native QPUs. Der dritte Bereich ist "Quantum Security as a Service", über welchen Terra Quantum seine einzigartigen Lösungen für sichere Quanten- und Post-Quantenkommunikation weltweit anbietet. 