Die Verhandlungen über den Kauf des Schnelllieferdienstes GORILLAS durch den Rivalen GETIR sind offenbar auf der Zielgeraden - der Vertrag soll am Freitag unterzeichnet werden. In diesem Rahmen erhält GORILLAS eine Brückenfinanzierung von 40 bis 50 Mio. Euro, Firmenchef Kagan Sümer wird wohl seinen Hut nehmen...



Sowohl GORILLAS als auch GETIR werden eine deutliche Abwertung hinnehmen müssen. Die Unternehmen werden im Rahmen des Deals insgesamt nur noch mit 7 Mrd. $ bewertet, halb so viel wie zuvor.



Experten rechnen mit weiteren Zusammenschlüssen und Übernahmen in diesem Sektor. Es gibt nur Platz für einen oder zwei Anbieter im Markt, wenn sich das Geschäft langfristig rechnen soll - sagen sie.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





GETIR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de