Sydney (ots/PRNewswire) -Neue exotische Währungspaare (https://www.fpmarkets.com/forex/) sind jetzt über die Handelsplattformen MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) (MT4) und MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) (MT5) von FP Markets verfügbar.Im Jahr 2022 verzeichnete der Devisenmarkt einen Rekordumsatz von 7,5 Billionen USD pro Tag, gegenüber 6,6 Billionen USD drei Jahre zuvor. Als Reaktion darauf erweitert FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) - ein weltweit führender Anbieter im Forex- und CFD-Geschäft - sein Angebot an exotischen Währungspaaren.Die folgenden Währungen können jetzt gegen den USD gehandelt werden:- Kenia-Schilling- Uganda-Schilling- Chilenischer Peso- Kolumbianischer Peso- Neuer Taiwan-Dollar- Sambischer Kwacha- Botswanischer PulaDie Entscheidung, weitere exotische Währungspaare aufzunehmen, wodurch sich das Gesamtangebot im Forex-Bereich auf mehr als 70 Währungspaare erhöht, ergänzt die breite Palette der Finanzprodukte von FP Markets, wie Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/), Aktienindizes (https://www.fpmarkets.com/indices/), Einzelaktien (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/), Kryptowährungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/), Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/), ETFs (https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/) und mehr.Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, erläuterte: "Als erstklassiger Broker ist unser Ziel stets die Zufriedenheit unserer Kunden. Daher bieten die zusätzlichen Währungspaare, die entweder über unsere MT4- oder MT5-Handelsplattformen gehandelt werden können, den Anlegern eine große Auswahl und Flexibilität beim Handel auf dem Währungsmarkt."FP Markets wurde 2005 gegründet und ist ein regulierter Broker, der seinen Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente, konstant enge Spreads, eine schnelle Ausführung, einen unübertroffenen und rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport und eine Reihe verschiedener Kontotypen für alle Handelsstrategien und -stile bietet. Mit Raw Pricing erhalten Kunden auch aggregierte Preise über mehrere erstklassige Liquiditätsanbieter.Informationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein australisch regulierter globaler Forex-Broker mit mehr als 17 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf seinem Pro-Konto.- Laden Sie die Mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) von FP Markets herunter und traden Sie unterwegs über mehrere leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/) und Iress (https://www.fpmarkets.com/iress/).- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022) als "Global Forex Value Broker (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/)" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Global Forex Awards 2021 die Auszeichnung "Best Forex Trading Experience in the EU (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/)" erhalten.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als "Best Forex Broker in the EU" und als "Best Forex Partners Programme" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung "Best Trade Execution" erhalten.- Vollständige Informationen zu unserem breitgefächerten Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1957912/FP_Markets_Exotic_Currency_Pairs.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrender-forex--und-cfd-broker-fp-markets-erweitert-forex-angebot-in-afrika-latam-und-asien-301689919.htmlPressekontakt:Andria Phiniefs,a.phiniefs@fpmarkets.com,0035725589200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5382832