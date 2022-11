Der amerikanische Hersteller von Standardanwendungssoftware Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, NASDAQ: INTU) wird am 18. Januar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 78 US-Cents ausschütten. Im August 2022 wurde die Dividende um 15 Prozent erhöht. Intuit startete im Oktober 2011 erstmals mit der Zahlung einer Dividende (0,15 US-Dollar) an seine Aktionäre. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,12 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige ...

