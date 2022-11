Augsburg (ots) -Der Immobilienexperte und erfolgreiche Investor Maximilian Wolf unterstützt Handwerker dabei, sich erfolgreich ein zweites Standbein als Immobilienunternehmer aufzubauen. Das gelingt aufgrund seiner Marktkenntnisse nebst der langjährigen Erfahrung auch für Neulinge im Immobiliengeschäft planbar."Handwerker bringen die optimalen Voraussetzungen mit, um sich ein zweites Standbein als Immobilienunternehmer aufzubauen", so Maximilian Wolf. Schließlich besitzen sie ein fundiertes Verständnis für die unterschiedlichsten Objekte. Außerdem haben sie häufig bereits einen erfolgreichen Handwerksbetrieb etabliert. "Doch trotz ihres florierenden Geschäfts arbeiten die meisten Handwerker hauptsächlich im Unternehmen", so der Immobilienexperte. Lange Arbeitszeiten, viel Stress und zahlreiche Überstunden sind das Resultat hiervon. Möchten sie unabhängiger und trotzdem finanziell erfolgreich sein, müssen sich Handwerker verstärkt auf die Arbeit am Unternehmen konzentrieren.Im Folgenden verrät Immobilienexperte Maximilian Wolf, wie Handwerksunternehmer ihren eigenen Betrieb erfolgreicher führen und womit sie sich ein zweites Standbein als Immobilienhändler mit siebenstelligen Jahresumsätzen aufbauen können und wie ihnen sein Coaching dabei helfen kann.Warum es sich lohnt, als Handwerker in den Immobilienhandel einzusteigenDie Grundlagen einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit lassen sich grundsätzlich erlernen. Hierzu zählt auch der Vertrieb. Der große Vorteil, den Handwerker an dieser Stelle mitbringen, ist, dass sie als Handwerksunternehmer im besten Fall schon unternehmerische Erfahrungen mitbringen. Sie kennen sich damit im Bereich der Gewerke aus und können diese organisieren. Zudem sind sie keine Neulinge, wenn es darum geht, Verkaufsgespräche zu führen und verstehen sich auch im Bereich der Mitarbeiterführung. Damit bringen Handwerksunternehmer die besten Voraussetzungen mit, um auch im Immobiliengeschäft Fuß zu fassen. Auch ihr Netzwerk an Kontakten ist in diesem Bereich sehr dienlich. Schließlich erfahren sie so aus erster Hand, wenn jemand nach einer Immobilie sucht und profitieren damit auf dem Markt von enormen Vorteilen. Ihre bereits vorhandenen Qualitäten können sie im Geschäftsführer-Training von Maximilian Wolf weiter ausbauen.Gleiches trifft auf Fähigkeiten in den Bereichen Netzwerk, Sichtbarkeit oder Akquise zu. Auch sie bilden die Basis eines erfolgreichen Geschäfts. Im Coaching von Immobilienexperte Maximilian Wolf wird somit das Fundament einer nachhaltigen Selbstständigkeit gelegt. Zugleich profitieren erfolgreiche Handwerksunternehmer von den Möglichkeiten, ihren bestehenden Betrieb zu optimieren. Eine durchdachte Strategie ist hierfür Gold wert.Strategisch zum ErfolgVon einer tragfähigen Strategie profitieren Unternehmen branchenübergreifend. Maximilian Wolf hilft dabei, diese bedarfsoptimiert auszuarbeiten. Der Branchenkenner erklärt in seinem Coaching, wie der Handel funktioniert und gibt den Teilnehmenden alle Tools sowie das nötige Wissen an die Hand, um sich erfolgreich im Immobilienbereich zu etablieren. Hierzu zählen unter anderem das Fix und Flip, sprich eine Immobilieninvestitionstechnik, die Grundstücksparzellierung und der Vertrieb. Hinzu kommen Themen wie die Akquise von Top-Objekten, das Finden von Käufern, sowie das Management, die Finanzierung, Marketing und Steuern. Abgerundet wird das Coaching durch die Weitergabe seines Investorenwissens, hinsichtlich Strategie, Netzwerk und Mindset. Darüber hinaus gibt der Immobilienexperte wertvolle Einblicke in seine eigene Strategie, auf Basis derer er selbst erfolgreich in attraktive Objekte investiert. Die Teilnehmer erhalten damit ein Komplettpaket von Experte Maximilian Wolf, das sie strategisch zum Erfolg führt und sie vom Handwerker zum Immobilienunternehmer macht.Am und weniger im Betrieb arbeitenDer Schritt vom Handwerks- zum Immobilienunternehmer bringt diverse Veränderungen mit sich. Eine davon ist, dass Teilnehmer im Geschäftsführer-Training lernen, weniger im und dafür verstärkt am eigenen Unternehmen zu arbeiten. So lassen sich Umsätze signifikant steigern, was auch auf die Lebensqualität der gecoachten Selbstständigen zutrifft.Damit Handwerksunternehmer die Veränderung planbar meistern können, müssen sie jedoch angemessen betreut werden. Schließlich soll ihr Berufsalltag einfacher und nicht komplizierter werden. Sie benötigen neben der direkten Unterstützung von Maximilian Wolf und seinem Team folglich auch bewährte Prozessvorlagen, Leitfäden sowie praxiserprobte Tools zur Automatisierung und Digitalisierung. An diesen Systemen können sich Handwerker als roten Faden orientieren, um die Transformation zum Immobilienunternehmer abzuschließen.Mitarbeiterführung und KommunikationErfahrene Unternehmer wissen, dass ihre Mitarbeiter maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Schließlich ist ein Unternehmen nur so gut, wie es auch die Mitarbeiter sind. Darum ist es essenziell, sich auch in den Bereichen Mitarbeiterführung und der Kommunikation mit diesen gut aufzustellen. In einem der insgesamt 12 Live-Calls geht Maximilian Wolf daher unter dem Punkt Management auch auf diesen Bereich ein und vermittelt den Teilnehmern alles, was es in diesem Bereich zu wissen gibt. Es gilt, nicht nur motivierte Mitarbeiter zu finden und sie für sein Unternehmen zu gewinnen, sondern diese von Anfang an richtig abzuholen und durch klare Anweisungen richtig zu führen und zu motivieren.Coaching mit RundumbetreuungDas individuelle und persönliche Coaching von Maximilian Wolf bietet insgesamt eine beachtliche Fülle an Praxiswissen und ist in seinem Angebot mehr als nur ein Coaching. So stehen der Coach und sein Team den Teilnehmenden stets zur Verfügung. In bis zu 12 wöchentlichen Live-Calls geht es darum, die Teilnehmer zielführend zu begleiten und sie in allen Belangen zu unterstützen. Das reicht vom anfänglichen Onboarding bis hin zu allen organisatorischen Angelegenheiten. Zudem erhalten Teilnehmende den Zugang zu den speziellen Facebook-Gruppen, in denen sie sich mit anderen Teilnehmern austauschen oder die Coaches um Rat fragen können. MASTERMIND-Teilnehmer und Teilnehmer des Geschäftsführer-Trainings erhalten darüber hinaus auch Zugang zu einer persönlichen Messenger-Gruppe, in der das Team rund um Maximilian Wolf jederzeit für Rat und Tat bereitsteht. Mit diesem Angebot begleiten sie die Teilnehmer volle 12 Monate. Hier heißt es: Vollgas geben und die Zeit effektiv nutzen. Schließlich gilt: Nur wer am Ball bleibt, gewinnt und erhält einen Award.Insgesamt bietet die große Community allen Teilnehmern eine einzigartige Möglichkeit, sich mit anderen Coachingteilnehmern zu vernetzen - Erfahrungsaustausch und Kooperationen zu schließen, ist als Wettbewerbsvorteil schließlich wichtiger denn je. Für zusätzlichen Wissenstransfer und das Netzwerken veranstalten Maximilian Wolf und sein Team mehrmals im Jahr CEO-DAYS mit Vorträgen zu aktuellen Themen. Im Geschäftsführer-Training erhalten Teilnehmende zwei Besuche dieser Veranstaltungen mit Experte Maximilian Wolf on top.