Illumination (HQ: Santa Monica, CA, USA; Gründer und CEO: Chris Meledandri) und Nintendo Co., Ltd. (HQ: Kyoto, Minami-ku, Japan; Representative Director und President: Shuntaro Furukawa, im Folgenden "Nintendo") kündigten heute im Rahmen des gestreamten Nintendo Direct den zweiten Trailer für den Film Super Mario Bros. an, den neuen Animationsfilm auf Basis der Welt von Super Mario Bros.

Darüber hinaus gaben die beiden Unternehmen auch die japanischen Synchronsprecher der Figuren Mario, Prinzessin Peach, Luigi, Bowser und Toad bekannt.

Japanische Stimmenbesetzung

Mario Mamoru Miyano Prinzessin Peach Arisa Shida Luigi Tasuku Hatanaka Bowser Kenta Miyake Toad Tomokazu Seki

Über The Super Mario Bros. Movie , die Animationsverfilmung von Super Mario Bros.

Die Animationsverfilmung von Super Mario Bros., produziert von Chris Meledandri von Illumination und Shigeru Miyamoto von Nintendo, wird von Universal Pictures und Nintendo gemeinsam finanziert und weltweit von Universal Pictures herausgebracht.



Unter der Regie von Aaron Horvath und Michael Jelenic (Kooperationspartner bei Teen Titans Go! , Teen Titans Go! To the Movie s) nach einem Drehbuch von Matthew Fogel (Illumination's Minions: The Rise of Gru ) tritt Chris Pratt im Film als Mario auf, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad, Seth Rogen als Donkey Kong, Fred Armisen als Cranky Kong, Kevin Michael Richardson als Kamek und Sebastian Maniscalco als Spike.





Illumination wurde 2007 von Chris Meledandri gegründet und ist eine der führenden Produktionsgesellschaften von Event-Animationsfilmen der Unterhaltungsbranche, darunter Ich Einfach unverbesserlich (Despicable Me) -die erfolgreichste Animationsserie in der Geschichte des Kinos-sowie Der Lorax (Dr. Seuss' The Lorax) , Der Grinch (Dr. Seuss' The Grinch) und Pets (The Secret Life of Pets) sowie Sing -Filme. Der demnächst erscheinende Illumination-Film The Super Mario Bros. Movie gesellt sich zu einer Studiofilmbibliothek, die zwei der Top-10-Animationsfilme aller Zeiten enthält. Die kultigen, beliebten Franchise-Filme von Illumination mit unvergesslichen und unverwechselbaren Figuren, weltweiter Wirkung und kultureller Relevanz haben weltweit mehr als 8 Milliarden Dollar eingespielt. Illumination verfügt über eine exklusive Finanzierungs- und Vertriebspartnerschaft mit Universal Pictures. Zu den von Illumination produzierten Filmen, die im Jahr 2023 erscheinen, gehören The Super Mario Bros. Movie und Migration .





Nintendo Co., Ltd. mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, hat über ihre integrierten Konsolen- und Softwareprodukte weltweit bekannte Ikonen der Videospielkultur erschaffen, darunter Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Pokémon, Animal Crossing, Pikmin und Splatoon. Das Firmenziel von Nintendo ist es, einzigartige und intuitive Unterhaltungserlebnisse für alle zu produzieren. Dazu zählen Produktion und Vermarktung von Spielkonsolen, wie etwa den Systemen der Nintendo Switch-Familie, Entwicklung und Betrieb von Smart-Geräte-Apps und Zusammenarbeit mit Partnern an weiteren Unterhaltungsformen wie visuellen Inhalten und Freizeitparks. Nintendo hat weltweit mehr als 5,4 Milliarden Videospiele und über 800 Millionen Konsolen verkauft. Seit der Veröffentlichung des Nintendo Entertainment Systems vor über 30 Jahren bis heute und auch in Zukunft ist Nintendo bestrebt, mithilfe einzigartiger Spielerlebnisse ein Lächeln auf die Gesichter von Menschen in der ganzen Welt zu zaubern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

