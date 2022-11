Einen Notfallfonds sollte sich jeder zusammensparen. Dabei handelt es sich um eine gewisse eiserne Reserve, falls mal etwas schiefläuft. Ungewollte Arbeitslosigkeit, ein kaputter Kühlschrank, ein defektes Auto und mehr. Wir alle wissen, dass, wenn es einmal schiefläuft, in der Regel mehrere Dinge nicht so laufen wie gewünscht. Aber wie hoch sollte ein solcher Notfallfonds sein? Reichen drei Monatsausgaben, die man auf der hohen Kante haben sollte? Im Endeffekt ist so etwas auch abhängig vom eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...