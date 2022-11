Die Gesamtrendite der Allianz-Aktie (WKN: 840400) lässt sich natürlich nicht in einer Kennzahl ausdrücken. So viel steht jedoch fest: Dividende und Kapitalrückführungen haben einen Anteil daran. Und auch einer, der nicht besonders klein zu sein scheint. Allerdings wollen wir uns heute diesem Wert einmal ein bisschen nähern. Was bezwecken die Aktienrückkäufe und die Dividende, rein prozentual? Und wie viel Potenzial wäre grundsätzlich noch vorhanden, wenn wir andere Kennzahlen mit einbeziehen? Interessante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...