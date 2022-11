Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) hat in den vergangenen beiden Handelstagen jeweils über +5% zugelegt und notiert aktuell bei 191,50 HK$. Der Mischkonzern hat laut aktueller Makler-Daten bei den Fahrzeugverkäufen in China nun nicht nur für die eigene Marke einen historischen Meilenstein erreicht, sondern für die gesamte E-Auto-Industrie. BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: Automobile, das Batterie- ...

