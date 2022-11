Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe in der Schweiz entwickelte sich im Oktober zwar weiterhin robust, mit einem Rückgang des Einkaufsmanagerindex von 57,1 auf 54,9 Zähler ließ die Dynamik aber deutlich ab, so die Analysten von Postbank Research.Im Gegensatz dazu sei der Dienstleistungssektor stärker als im Vormonat (von 52,3 auf 53,6 Punkte) expandiert. Das KOF-Konjunkturbarometer habe im Oktober auf 90,9 Punkte zurückgesetzt, was den niedrigsten Stand seit Juni 2020 markiere. Die Wirtschaftsaussichten hätten sich stärker als erwartet (93,2 Punkte) und auf breiter Basis eingetrübt. ...

