Die Fachkräftelücke klafft am gesamten Arbeitsmarkt stark. Vor allem der IT-Fachkräftemangel macht vielen Unternehmen zu schaffen. SAP-Personalchef Cawa Younosi erklärt, wie sein Team darauf reagiert. Die Suche nach Personal wird für deutsche Firmen immer schwieriger. Die Sorge ist inzwischen so groß, dass Unternehmen den Fachkräftemangel sogar problematischer einstufen als steigende Energie- oder Rohstoffpreise. Tatsächlich hat sich die sogenannte Fachkräftelücke im vergangenen Jahr sogar mehr als verdoppelt, so das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft ...

