Berlin (ots) -Das Projekt "Medien in die Schule" veröffentlicht mit dem Material "Jugendliche online. Zwischen Information, Interaktion und Unterhaltung" eine neue Unterrichtseinheit zur Bedeutung von digitalen Medien und dem Internet für die Lebenswelt von Jugendlichen. Entlang der Schwerpunktthemen persönliche Daten, Kommunikation im Netz, sicheres Suchen und Unterhaltung können Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler im Unterricht dabei unterstützen, sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten zu bewegen.Materialien kostenlos herunterladen oder als Druckversion bestellen. (https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/jugend-und-internet/)Martin Drechsler, FSM-Geschäftsführer: "Digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Jugendlichen. Freundschaften werden in den Sozialen Medien gepflegt, und Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern auch im Internet. Mit unserer neuen Unterrichtseinheit geben wir Lehrkräften Materialien an die Hand, um Medienkompetenz im Unterricht vielfältig zu stärken. Unser Ziel ist es, die diversen Aspekte der Onlinewelten von Jugendlichen auf den Stundenplan zu bringen. Junge Menschen können so ihre Kenntnisse im Unterricht vertiefen und bewusst reflektieren, wie sie digitale Medien nutzen. Denn selbstbestimmtes Handeln im Internet erfordert Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge sowie konkrete Handlungsoptionen. Medien in die Schule leistet somit einen aktiven Beitrag zur Medienkompetenzförderung von Jugendlichen."Kompetenzen und selbstbestimmtes Handeln im digitalen Raum fördernDas Materialpaket ist in vier Module gegliedert, die jeweils - ausgehend vom eigenen Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen - relevante Inhalte der Onlinenutzung thematisieren und transparent machen. Ziel der Einheit ist es, Jugendliche zu befähigen, sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten zu bewegen.So unterstützt "Medien in die Schule" Lehrende dabei, ihre Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung ihrer Leitmedien zu begleiten, sie für Gefahren zu sensibilisieren und ihnen Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln.Das Unterrichtsmaterial im Überblick- Insgesamt 23 Arbeits- und Materialblätter- Theoretische und selbstreflexive Inhalte sowie praktische Aufgaben- Methodische Vielfalt und Einsatz von Medientools zur Integrierung digitaler Medien in den UnterrichtZielgruppen und Einsatzmöglichkeiten- Flexibilität des Unterrichtsmaterials: Einsatz sowohl in Sek. I (ab der 7. Klassenstufe) und II- Unterschiedliche methodische Anregungen und Inhalte je nach Niveau der Klasse- Einzelne Unterrichtsthemen lassen sich mit einer Vielzahl von Unterrichtsfächern verbinden- Freie Verwendung und Bearbeitung durch freie Lizenzen (CC-BY-SA) und offene Dokumente (OER)Über "Medien in die Schule"Das Unterrichtsmaterial "Jugendliche online. Zwischen Information, Interaktion und Unterhaltung" ist Teil des Angebots von "Medien in die Schule" (https://www.medien-in-die-schule.de/), das zahlreiche Inhalte und Themen der Medienbildung für den Lernraum Schule aufbereitet.Bereits seit 2013 stellt das Gemeinschaftsprojekt der FSM und Google Zukunftswerkstatt in Kooperation mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. eine große Bandbreite an kostenfreien, offenen Unterrichtsmaterialien (OER) zu aktuellen medialen Erscheinungen zur Verfügung.Lehrerinnen und Lehrer finden dort für die Sekundarstufen I und II aufbereitete Informationen, Materialien und praxisnahe Methoden rund um Themen wie z.B. die sichere Internetnutzung, Smartphones, Machine Learning, Hate Speech oder "Fake News". "Medien in die Schule" leistet so einen aktiven und praktischen Beitrag zur digitalen Bildung. Die Inhalte erhielten bereits mehrere positive Bewertungen durch den Materialkompass Verbraucherbildung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.Über die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) ist eine von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich Telemedien. Der Verein setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einem sicheren und besseren Internet aufwachsen können - insbesondere über die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte in Online-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an die alle kostenlos Online-Inhalte melden können. Die FSM-Beschwerdestelle wird unter dem Dach von Saferinternet.de von der Europäischen Union gefördert. Darüber hinaus gehören die umfangreiche Aufklärungsarbeit und die Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den weiteren Aufgaben der FSM.