Die beiden größten börsennotierten Banken Deutschlands werden für das Gesamtjahr 2022 voraussichtlich Gewinne im Umfang wie seit mehreren Jahren nicht mehr erzielen. Zinserhöhungen in der Eurozone haben die Erträge in die Höhe getrieben und Restrukturierungsmaßnahmen die Kosten gesenkt. Der Ausblick für das kommende Jahr bleibt verhalten optimistisch.Die Commerzbank hat einen Nettogewinn von mehr als einer Milliarde Euro für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt, ein Ergebnis, das die Bank seit 2015 ...

