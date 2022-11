Der US-Autozulieferer BorgWarner hat eine neue Produktionsstätte zur Herstellung von Batteriesystemen in Brasilien angekündigt. Die Anlage in Piracicaba soll ab dem ersten Quartal 2023 schrittweise in Betrieb genommen werden und mit der Fertigung beginnen. In Piracicaba wird BorgWarner nach der Übernahme des deutschen Batteriesysteme-Herstellers Akasol das Batteriesystem AKASystem AKM CYC produzieren. ...

