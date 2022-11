Hannover Rück. und Münchener Rück profitieren von steigenden Zinsen und höheren Prämien!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Münchener Rück notiert auf dem höchsten Stand seit November 2001. Die Aktie von Hannover Rück nähert sich dem Allzeithoch. Als Hurrikan Ian Anfang Oktober vor allem in Florida ein Bild der Verwüstung hinterlassen hat, gaben beide Titel kurzzeitig nach. Das Analysehaus CoreLogic rechnet mit einem Schaden von 41 bis 70 Milliarden US-Dollar. Die Münchener Rück geht ersten Schätzungen zufolge von Belastungen von rund 1,6 Milliarden Euro aus. Bei Hannover Rück kalkulieren die Manager mit vergleichsweise niedrigen 276 Millionen Euro. Der Hurrikan hat auch im Zahlenwerk der Rückversicherer Spuren hinterlassen. Beide Konzerne meldeten dennoch für das dritte Quartal 2022 einen deutlichen Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum und bestätigten die Prognosen für das Gesamtjahr. Dabei profitierten die Versicherer vor allem von den gestiegenen Zinsen sowie dem Personen- und Sachversicherungsbereich. Die Inflation sorgte hier für einen Anstieg der Versicherungsprämien.

Im Rahmen des jährlich in Monte Carlo stattfindenen Branchentreffens im September deuteten die Konzernmanager angesichts steigender Naturkatastrophen weitere Preiserhöhungen an. "In der Schaden-Rückversicherung sind weitere Ratenerhöhungen unvermeidbar," erklärte beispielsweise Hannover Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz gegenüber dem Handelsblatt. Mit einer Dividendenrendite von jeweils über drei und einem KGV von jeweils zwischen 15 und 17 (Quelle: Refinitiv; Stand: 30.11.2022) sind beide DAX-Titel moderat bewertet. Sinkende Zinsen oder ein Abgleiten in die Rezession könnten die Aktien jedoch ebenso unter Druck bringen wie ein schwacher Gesamtmarkt.

Chart: Hannover Rück in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017-30.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Chart: Münchener Rück. in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017- 30.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

