Die AVENTA AG verkauft im Zuge eines Asset Deals das erste Wohnbauprojekt mit rund 2.400 Quadratmeter an die zur Sinnova Holding gehörende buildings4future Immobilien AG. Im Oktober 2022 konnte das Projekt in Brunn am Gebirge vom zufriedenen Käufer übernommen werden. Der Projektabschluss erfolgte ein Monat vor geplanter Baufertigstellung. Das Besondere an dem Projekt ist, dass es nach dem "klimaaktiv" Standard gebaut wurde und ein Gütesiegel in Bronze erreicht werden konnte. Bei dieser Zertifizierung müssen Kriterien wie gute Infrastruktur, hohe Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energieträger und der Einsatz von ökologischen Baustoffen nachgewiesen werden.

Das Projekt Babenbergerstraße

Die Projektliegenschaft befindet sich in der Babenbergerstraße in Brunn am Gebirge. Es wurden 38 Wohneinheiten auf einer Gesamtnutzfläche von rund 2.400 Quadratmetern geschaffen. Brunn am Gebirge liegt im Einzugsgebiet von Wien und ist dementsprechend beliebt. Die zukünftigen Mieter erwarten Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 43 und 89 Quadratmetern sowie insgesamt 58 Tiefgaragenstellplätze. Alle Wohnungen sind außerdem mit großzügigen Freiflächen wie Balkonen und Terrassen ausgestattet. Einige Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über einen Grünflächenanteil.

Bernhard Schuller, Vorstand der AVENTA AG: "In diesen turbulenten Zeiten werden vor allem die Mieter von den Vorteilen, welche diese zertifizierte Immobilie vor den Toren Wiens mit sich bringt, profitieren."

Edith Schlögl, die für Immobilienmanagement zuständige Vorständin der buildings4future Immobilien AG ergänzt, dass die Mieter:innen gerade bei diesem Projekt vom eigens entwickelten Nachhaltigkeitsrating profitieren, das die Bereiche Energie, Baustoffe und CO2-Emisssionen bestmöglich berücksichtigt.

Über AVENTA AG

Die AVENTA AG ist ein Immobilienentwickler mit Sitz in Graz und weiteren Büros in Niederösterreich und Nürnberg. Das Hauptaufgabenfeld der AVENTA AG liegt in der Projektentwicklung und Projektrealisierung im Bereich leistbarer Wohn-, Vorsorge- und Anlageimmobilien. Hierbei liegt der Fokus auf dem Immobilienmarkt in Österreich und Deutschland. Neben den Wohnimmobilien baut die AVENTA AG ausgewählte Sonderprojekte im Bereich Gewerbe sowie Freizeitimmobilien. Das Besondere an der AVENTA AG ist die unabhängige, unternehmensinterne und in sich geschlossene Wertschöpfungskette. Alle Teilbereiche des Unternehmens, von der Planung über die Bauabwicklung bis hin zu Finanzierung und Vertrieb, arbeiten Hand in Hand in ständiger Kommunikation eng zusammen und tragen mit ihrem umfassenden Expertenwissen zur erfolgreichen Abwicklung der Projekte bei.

Über SINNVA HOLDING AG

Sinnova ist eine unabhängige Unternehmensgruppe, die in nachhaltige, sinnstiftende und innovative Projekte investiert. Die Sinnova Holding hältUnternehmensbeteiligungen in den Bereichen nachhaltige Finanzdienstleistungen und Vorsorgeprodukte, nachhaltiges und leistbares Wohnen sowie Investments in Projekte mit sozialem und ökologischem Impact.

