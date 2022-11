Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in der Baubranche, hat Traumhaus die Prognose für das GJ 22 angepasst. Nachdem die Halbjahresbilanz - und hier insbesondere die deutlich gesteigerte Gesamtleitung - noch Hoffnungen schürten, dass Traumhaus halbwegs passabel die makroökonomischen Herausforderungen meistern würde, zeichnet die neu ausgegebene Prognose nunmehr ein anderes Bild. So erwartet das Unternehmen nun nur noch einen Umsatz zwischen EUR 68-90 Mio., was - im Schnitt der Bandbreite - ein Umsatzrückgang von rund 23% bedeutet (vormals 15% Wachstum). Ebenfalls erwartet das Management, dass das Ergebnis im GJ deutlich leiden sollte. AlsterResearchs Analysten passen dementsprechend auch ihre Erwartungen an, gehen jedoch weiterhin davon aus, dass Traumhaus als Pionier für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise von zukünftig stark steigender Nachfrage profitieren wird. AlsterResearchs Einschätzung bleibt daher unverändert KAUFEN, jedoch mit reduziertem Kursziel von EUR 14,00 (alt: EUR 26,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





TRAUMHAUS AG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de