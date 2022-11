Unsere letzte Kommentierung zu BioNTech und Moderna überschrieben wir mit der Frage: "Bodenbildung vor dem Abschluss, Rally in den Startlöchern?". Bislang ist zu konstatieren, dass die mögliche Kursrally noch auf sich warten lässt. Für beide Aktien wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel. Bleiben wir zunächst bei BioNTech. BioNTech - Bäume wachsen (noch) nicht in den Himmel! Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026 | Ticker-Symbol: ...

