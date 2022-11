ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC anlässlich des angekündigten Verkaufs des Kanadageschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die damit angepeilte Steigerung der harten Kernkapitalquote falle höher aus als von ihm zuvor erwartet, schrieb Analyst Jason Napier am Dienstag in seiner Reaktion. Die Bank sei damit auf einem guten Weg, die Quote bis zum ersten Halbjahr 2023 auf bis zu 14,5 Prozent zu steigern und dann in der zweiten Jahreshälfte wieder eigene Aktien zurückzukaufen. Zudem lobte Napier die attraktive Bewertung der Aktie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 12:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 12:55 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

