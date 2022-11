Daimler Trucks North America (DTNA) hat im November die ersten Exemplare der Serienversion seines Batterie-elektrischen Schwerlast-Lkw Freightliner eCascadia an Kunden übergeben. Zwei Freightliner eCascadia gingen an Penske Truck Leasing und ein weiteres Exemplar an den Lebensmittel-Lieferanten Sysco. Sysco wird den E-Lkw laut der Mitteilung von Daimler Truck an seinem Standort im kalifornischen Riverside ...

Den vollständigen Artikel lesen ...