Batterien für Elektroautos dürften in Zukunft zu einem der größten Trends an den Märkten avancieren und technische Innovationen haben hier ein enormes disruptives Potenzial. Entsprechend groß sind die Chancen für Freyr Battery, wo die Anleger in diesem Jahr beherzt zugriffen.Das liegt nicht nur an der aussichtsreichen Technologie, welche unter anderem eine deutlich bessere Recyclingfähigkeit verspricht. Freyr Battery (LU2360697374) konnte auch bereits einige große Partnerschaften an Land ziehen. Unter anderem arbeitet das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...