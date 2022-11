Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG



Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 30.11.2022

Kursziel: 10,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Q3 besser als erwartet - Visibilität unverändert eingeschränkt

Vita 34 hat letzte Woche Q3-Zahlen vorgelegt, die ergebnisseitig über unseren Erwartungen lagen. Die bestätigte Guidance impliziert jedoch außerordentliche Effekte in Q4.



Vita Stammgeschäft stabil, aber deutlich unter Vorjahr - Top-Line von PBKM profitiert von geringeren IFRS 15-Effekten: Die Umsatzentwicklung im Teilkonzern Vita 34 zeigte sich mit einem Umsatz von 4,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorquartal stabil (Q2: 4,9 Mio. Euro), lag hingegen deutlich unter dem starken Niveau des Vorjahres (-20,8% yoy). PBKM verzeichnete in Q3 Umsätze i.H.v. 13,8 Mio. Euro, was einer Steigerung von 16,9% qoq entspricht. Ursächlich für diesen Umsatzsprung waren die geringer als erwarteten IFRS 15-Effekte, wodurch ein höherer Anteil der Erlöse für langlaufende Kundenverträge frühzeitig ausgewiesen werden konnte.

Positive Ergebnisbeiträge beider Teilkonzerne - PBKM mit Ergebnissprung: Bei Vita 34 konnte aufgrund allgemein gesenkter Vertriebs- und Verwaltungskosten mit einem EBITDA von 0,6 Mio. Euro eine Ergebnisverbesserung erzielt werden (H1: 0,5 Mio. Euro). Analog zu der positiven Umsatzentwicklung verzeichnete PBKM in Q3 einen Ergebnissprung von +2,6 Mio. Euro ggü. dem Vorquartal auf 0,5 Mio. Euro. Neben der oben erwähnten Kostendisziplin dürften hierfür maßgeblich die IFRS 15-Effekte verantwortlich sein. Die Harmonisierung der Verträge auf Seiten PBKMs ist nun abgeschlossen und der Gesamteffekt um 2,5 Mio. Euro geringer als bislang vom Management und uns antizipiert (Gesamteffekt 2022: 6,5 Mio. Euro vs. zuvor: 9 Mio. Euro).



Wachstumsfelder bei PBKM unter Erwartung - Investitionen auf dem Prüfstand: Die in Aussicht gestellten Wachstumsfelder der personalisierten Medizin und die Zell- /Gentherapie (inkl. CAR-T) sowie CDMO entwickelten sich nicht wie erhofft. Während der Vorstand hier von einem Umsatzbeitrag von etwa 10 Mio. Euro für 2022 ausging, standen nach 9M lediglich 1,5 Mio. Euro zu Buche. Daher erscheinen uns die Investitionen bei PBKM in Höhe von 2,4 Mio. Euro in Q3 - die maßgeblich in die neuen Geschäftsfelder fließen - vergleichsweise hoch (9M: 4,6 Mio. Euro). Wir gehen davon aus, dass diese bei einer anhaltend schwachen Entwicklung - zumindest teilweise - auf dem Prüfstand stehen sollten.



Bestätigte Guidance impliziert außerordentliche Aufwände in Q4 - Ergebnisschätzungen angepasst: Das Management bestätigte mit dem Q3-Bericht die Guidance (Umsatz: 65-72 Mio. Euro; EBITDA: -6 bis -3 Mio. Euro). Auf Basis der Ergebnisgrößen der Teilkonzerne aus Q3 und dem 9M-EBITDA von -1,6 Mio. Euro (MONe: -4,1 Mio. Euro) impliziert dies auch bei einem traditionell schwächeren Q4 nach unserer Einschätzung außerordentliche Aufwände in einem Umfang von 1,0-4,0 Mio. Euro. Wir hatten bereits 1,5 Mio. Euro für die vorgezogenen Schritte der Post-Merger-Integration sowie den Abbau eines Teils der Belegschaft berücksichtigt und haben unsere Ergebnisprognosen entsprechend um die besser als erwartete Entwicklung in Q3 angehoben.



Fazit: Obwohl das dritte Quartal im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung einen kleinen Lichtblick gibt, zeigt die Bandbreite der bestätigten Ergebnisprognose, dass die Visibilität weiterhin sehr eingeschränkt ist. Hinzu kommt die bislang enttäuschende Entwicklung der neuen Wachstumsfelder. Wir bestätigen daher unser Rating "Halten" und das Kursziel.







