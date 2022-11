Berlin (ots) -"Single all the way". Immer mehr Deutsche verreisen über Weihnachten allein. Das geht aus einer aktuellen Auswertung von KAYAK (https://www.kayak.de/) hervor. Die führende Reisesuchmaschine hat Daten für Suchanfragen für Hotels und Flüge für Reiseziele zwischen dem 19. und 27. Dezember 2022 analysiert. Überraschend: Solo-Reisende zieht es über die Feiertage auch häufig in die tropische Ferne.Der Anteil der Suchanfragen für Einzelzimmer und -unterkünfte hat sich in diesem Jahr mit einem Zuwachs von über 150 Prozent gegenüber der Weihnachtszeit 2021 mehr als verdoppelt, gegenüber 2019 sogar mehr als versechsfacht. Gleichzeitig ist der Anteil der Suchanfragen für Reisen für zwei Personen im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken.Aus für den gleichen Zeitraum analysierten Daten für Flugsuchen geht hervor, dass unter Solo-Reisenden über die Feiertage dabei vor allem Langstreckenflüge in typische Urlaubsregionen trenden. So gab es für Ende Dezember die meisten Suchanfragen für Ein-Personen-Flüge nach Bangkok (Thailand), Istanbul (Türkei) und New York (USA). Die Top-Ten-Liste der gefragtesten Destinationen unter Solo-Reisenden aus Deutschland sind laut Flugsuchen demnach:1. Bangkok, Thailand2. Istanbul, Türkei3. New York, USA4. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate5. Phuket, Thailand6. Kapstadt, Südafrika7. Palma de Mallorca, Spanien8. Cancún, Mexico9. Las Palmas, Gran Canaria10. Denpasar (Bali), Indonesien"Weihnachten gilt in Deutschland traditionell eher als Familienfest. Mit Blick auf die besonders populären Feiertags-Reiseziele drängt sich die Vermutung auf, dass es sich bei Solo-Reisen über die Feiertage 2022 eben nicht nur um traditionelle Verwandtschaftsbesuche handelt, sondern zunehmend auch um Urlauber, die die Welt alleine erkunden wollen - sei es, weil sie sich nach Ruhe sehnen und dem Trubel lieber entfliehen wollen, oder auch, weil sie das Weihnachtsfest statt unter Nordmanntannen lieber unter Kokospalmen feiern möchten", erklärt Laure Bornet, Vice President EMEA bei KAYAK.Sie sagt: "Ganz allgemein werden Solo-Reisen in Deutschland immer beliebter. Ob als Work-and-Travel-Jahr nach der Schulzeit oder zur Workation im Büro-Alltag: Allein reisen holt uns aus der Komfortzone, schafft Raum für neue Gedanken, Eindrücke und Kontakte und ermöglicht Zeit zum Durchatmen. Das braucht Mut, Weltoffenheit und eine gewisse Planung, wird aber häufig mit einem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit und einem positiven Effekt für das eigene Selbstvertrauen belohnt. Gerade die besinnlichen Feiertage im Winter eignen sich deshalb hervorragend für eine solche Auszeit, eben auch für Alleinreisende."Übrigens: Der im Schnitt günstigste Tag für innereuropäische Flüge ist laut KAYAK-Daten der 19. Dezember. Mit bis zu rund 53 Prozent mehr Kosten müssen Reisende dagegen für Flugtickets an Heiligabend rechnen. Bei Langstrecken wiederum empfehlen sich der 1. Weihnachtsfeiertag und der 27. Dezember als Reisetage, Flugdaten vom 20. bis 23. Dezember sind hierzu im Vergleich um rund neun Prozent teurer.*KAYAK-Daten*Die Daten basieren auf Suchanfragen für Hin- und Rückflüge (Economy) auf KAYAK.de und zugehöriger Marken im Zeitraum vom 01.09.2022 bis 19.10.2022 für Reisezeiträume zwischen 19.12.2022 und 27.12.2022, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 und 2019. Alle Prozentangaben und Preise sind gerundete Durchschnittswerte. Etwaige angegebene Preise können im Laufe der Zeit variieren.Über KAYAKKAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen, ihren perfekten Flug, Aufenthalt und Mietwagen zu finden. Außerdem unterstützen wir Geschäftsreisende mit KAYAK for Business, unserer kostenlosen Lösung für Geschäftsreisen, und revolutionieren das Reiseerlebnis mit unserer App und unserer neuen Hotel- und Unterkunftssoftware. Weitere Informationen finden Sie unter https: www.kayak.comPressekontakt:Schwartz Public RelationsDominik Neumüller / Katharina Heilmaier / Julia Maria KaiserE-Mail: KAYAK@schwartzpr.deTel. +49-(0)89-211 871-69 / -65 / -42Original-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/5383203