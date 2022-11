DJ S&P erhöht Lufthansa-Rating auf "BB" - Ausblick positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P hat der Deutschen Lufthansa AG eine bessere Bonität bescheinigt. S&P Global Ratings stufte die Langfrist-Ratings der Fluggesellschaft auf "BB" von "BB-" hoch. Zudem ist der Rating-Ausblick positiv, was laut S&P auf eine Wahrscheinlichkeit von mindestens einem Drittel hindeutet, dass die Kreditwürdigkeit der Lufthansa in den nächsten zwölf Monaten erneut angehoben wird. Die Ratingagentur geht den weiteren Angaben zufolge davon aus, dass das bereinigte EBITDA der Lufthansa die Prognosen von S&P in diesem Jahr deutlich übertreffen und dass sich die Erholung im Luftverkehr im kommenden Jahr - wenngleich in etwas geringerem Tempo - fortsetzen dürfte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2022 05:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.