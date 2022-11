Anbieter für Smart-City-Lösungen und -Plattformen

Die voranschreitende Urbanisierung und die damit verbundenen Herausforderungen, unter anderem bei der Infrastruktur, Mobilität und Energie, kommen in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft zum Tragen. Ein Umdenken in Bezug auf Verbrauch, Ressourcen und Umwelt ist daher gefragter denn je. Damit Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland eine zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Stadtentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...