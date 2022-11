Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) bestätigt ihre am 24. Mai 2022 angekündigte Prognose eines Anstiegs der Assets under Management (AuM) auf 5,5 - 6,0 Mrd. EUR für das Geschäftsjahr 2022. In einem herausfordernden Marktumfeld entwickelten sich die mit GROWTH 25 eingeleiteten Wachstumsinitiativen der Strategie 2023/25 2.0 sehr gut. Für das Gesamtjahr 2022 wird ein voraussichtlich deutliches Wachstums-Plus der AuM auf 5,8 - 5,9 Mrd. EUR erwartet. AuM-Anstieg im 2. Hj. 2022(e) um ca. 1,2 Mrd. EUR Der AuM-Anstieg im 2. Hj. 2022 resultiert einerseits aus organischen Wachstumsbeiträgen aus der ...

