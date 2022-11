In dieser Handelswoche ist die Aktie von Novo Nordisk auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Rückenwind verleihen neben erfreulichen Analystenkommentaren vor allem positive Nachrichten vom Zulieferer Catalent. Der Pharma-Dienstleister hat wiederum gute News von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten.Die FDA hat im Sommer in zwei Produktionsstätten in den USA und Europa Probleme bei Catalent inspiziert. Nach den neuesten FDANews hat der Auftragsfertiger nun die Möglichkeit, die Probleme selbst zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...