Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.11.2022

Kursziel: 31,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



FORTEC Elektronik auf Rekordjagd - Jahresauftakt befördert Unternehmen auf Quartalssicht in bisher ungeahnte Dimensionen



FORTEC Elektronik hat jüngst finale Q1-Zahlen veröffentlicht, die nahtlos an den Wachstumskurs des abgelaufenen GJ anknüpfen. So verzeichnet das Unternehmen einen starken Umsatzanstieg, einen hohen Auftragseingang und eine nochmals verbesserte Profitabilität ggü. dem Auftaktquartal 2021/22.

Top-Line auf Rekordniveau: Im abgelaufenen Quartal erzielte FORTEC einen Umsatz von 25,0 Mio. Euro (+17,9% yoy), der die Höchstmarke der Konzernhistorie markiert. So war das Segment Datenvisualisierung mit 16,0 Mio. Euro (+24,0% yoy) u.a. aufgrund der hohen Nachfrage nach Industriemonitoren erneut Wachstumsmotor des Konzerns. Dabei verspürt das Unternehmen hier unverändert Nachholbedarf aus einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit während den Hochzeiten der Corona-Pandemie. Das Segment Stromversorgung steigerte den Umsatz um 8,4% yoy auf 9,0 Mio. Euro. Auf Konzernebene verfügt FORTEC nach Q1 über einen Auftragsbestand von 98,6 Mio. Euro, wovon 67,1 Mio. Euro auf das Geschäft mit der Datenvisualisierung entfallen. Der Konzern-AB impliziert für Q1 einen Auftragseingang von ca. 32,0 Mio. Euro und damit u.E. auf Höhe des Vorquartals.



Rekord-EBIT-Marge des Vorjahres übertroffen: Mit 2,7 Mio. Euro steigerte FORTEC das EBIT in Q1 um 22,7% yoy und damit deutlich überproportional. Auf Konzernebene liegt die EBIT-Marge ebenfalls bei rekordträchtigen 10,9% (+0,3 PP yoy). Vor allem das margenstarke Segment Datenvisualisierung konnte seine EBIT-Marge mit 13,1% (+1,9 PP yoy) nochmals ausbauen. Die EBIT-Marge im Bereich Stromversorgung zeigte sich aufgrund nachteiliger Produktmix-Effekte mit 7,3% hingegen rückläufig (-2,3 PP yoy).

Prognoseerfüllung am oberen Ende u.E. aktuell visibel: Mit Veröffentlichung des Q1- Berichtes bestätigte der Vorstand die Guidance und erwartet Erlöse in der Bandbreite von 91,0 bis 97,0 Mio. Euro und ein EBIT von 8,0 bis 9,0 Mio. Euro. Aufgrund des dynamischen Top-Line-Wachstums in Q1 einhergehend mit der nochmals gesteigerten Profitabilität scheint u.E. unverändert jeweils das obere Ende der Guidance realistisch. Die Q1-Run-Rate von 25,0 Mio. Euro impliziert hingegen ein leichtes Übertreffen der Guidance. In Q2 dürfte allerdings im Vergleich zu Q1 das Umsatzniveau saisonbedingt aufgrund der durch die Weihnachtspause reduzierten Fakturierungstage niedriger ausfallen. EBIT-seitig bewegt sich FORTEC noch deutlicher über der ausgegebenen Guidance. Die Profitabilität dürfte jedoch neben dem nachteiligen Operating Leverage in Q2 u.a. durch steigende Lohn- und Gehaltskosten im Zuge von Neueinstellungen und Tarifabschlüssen belastet sein. Insgesamt fühlen wir uns daher mit Prognosen am oberen Ende der Zielkorridore gut positioniert.



Fazit: Nach dem starken Geschäftsverlauf in Q1 ist eine Fortsetzung des Wachstumskurses sehr visibel. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 Euro.







