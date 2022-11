HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3653/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/57 geht es um Entscheidungen, die heute fallen werden, zb rund um SBO, Thomas Tschol, Mariella Schurz, Stefan Schulmeister uvm. gemäss http://www.audio-cd.at/people. Weiters haben wir ein Update zum Deutschen EK-Forum mit u.a. Frequentis, Kontron & Co.. Einen tollen internationalen Erfolg gibt es für die Rosinger Group, eine schöne AT&S-Anekdote. News habe ich zu FACC, Andritz, KapschTrafficCom, Aventa, VIG und Research zu A1 Telekom Austria, RBI, Erste, Flughafen Wien, Bawag. Im Cordoba ...

