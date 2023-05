Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4370/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/72 geht es um eine eine umsatzauffällige Wienerberger am Pfingstmontag, um "Hot Deal"-Worte rund um Valneva, News vom Flughafen Wien, Research zu Pierer Mobility, UBM, Immofinanz, SBO. Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Polytec, Fresenius, Sartorius, AT&S, Deutsche Börse und EVN ausgeschieden. Und abschliessend gibt mein schwer erkrankter Kollege Sebastian Leben über seinen Podcast ein starkes Update zu seinem Gesundheitszustand. Er zitiiert LL Cool J ...

