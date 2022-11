HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group Holding trennt sich von Beteiligungen und verkauft nun offenbar einige Anteile am indischen Lieferdienst Zomato. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) plant den Verkauf von rund drei Prozent der Anteile an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...