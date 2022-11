Integrationsmuster von Stonebranch mit dem AWS Mainframe Modernization Service in der AWS Prescriptive Guidance veröffentlicht

ALPHARETTA, Georgia, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute die Integration von zeit- und ereignisbasierten Automatisierungsfunktionen in den AWS Mainframe Modernization Service bekannt gegeben und ein Muster in der Amazon Web Services (AWS) Prescriptive Guidance veröffentlicht.



AWS Prescriptive Guidance bietet bewährte Strategien, Leitfäden und Muster, um die Cloud-Migration, -Modernisierung und -Optimierung eines Kunden zu beschleunigen. Diese Ressourcen wurden von AWS-Technologieexperten und der globalen Gemeinschaft von AWS-Partnern auf der Grundlage ihrer jahrelangen Erfahrung bei der Unterstützung von Kunden bei der Umsetzung ihrer Geschäftsziele auf AWS entwickelt.

Das Muster Integrate Stonebranch Universal Controller with AWS Mainframe Modernization bietet die Schritte, Architekturen, Tools und den Code zur Automatisierung von Arbeitslasten in hybriden IT-Systemen, von vor Ort bis zur Cloud. Das Muster unterstützt zwei Ansätze zur Mainframe-Modernisierung: Replatforming mit Micro Focus Enterprise Technology und Refactoring mit AWS Mainframe Modernization Blu Age.

"Nach der jüngsten Ankündigung , dass das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) mit dem AWS Mainframe Modernization Service zusammenarbeitet, freuen wir uns, der Branche diese wertvolle Ressource anbieten zu können", so Peter Baljet, CTO bei Stonebranch. "AWS Prescriptive Guidance macht es für Unternehmen so einfach wie möglich, eine moderne IT-Automatisierungsplattform wie Stonebranch UAC zu nutzen, um die Lücke zwischen lokalen Mainframe-Servern und AWS zu schließen."

Das Integrate Stonebranch Universal Controller with AWS Mainframe Modernization- Muster ist in AWS Prescriptive Guidance verfügbar.

Über Stonebranch