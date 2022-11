Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors hat die Betreuungsteams für Kunden in Deutschland mit zwei Neuzugängen erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Arnd Seybold sei zukünftig als Business Developer Wholesale Germany bei den Frankfurtern tätig. Er sei dort für die Betreuung von Vertriebspartnern wie Banken und Vermögensverwalter in Deutschland zuständig. Seybold verfüge über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung. Er sei Head of Mutual Funds Team bei der Deutschen Bank sowie Head of Wholesale bei Aberdeen Standard Investments, heute Abrdn gewesen, wo er von Michael Heidinger abgelöst worden sei. Vor seinem Wechsel sei er seit März 2022 Managing Director Business Development bei Holly Hedge Consult gewesen. ...

