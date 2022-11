Die Aktienmärkte in New York zeigen sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor dem Börsenstart 23 Punkte im Minus bei 33.834 Zählern. Ähnlich aufregend verläuft der Handel beim S&P500 (unv.) und beim Nasdaq Composite (unv.). Am Abend wird Fed-Chef Jerome Powell eine mit Spannung erwartete Rede zur Inflations- und Konjunkturentwicklung halten. Am Ölmarkt warten die Anleger hingegen auf das Treffe der OPEC+ am 4.Dezember. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...