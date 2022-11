Boston (www.fondscheck.de) - Es war kein gutes Jahr für Schwellenländeranleihen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "Weekly ETF Brief".Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index sei in USD um 14,5% gesunken, was - abgesehen von 2015 - die schlechteste Jahresperformance seit der Einführung des Index im Jahr 2002 darstelle. Der jüngste Aufschwung an den Märkten habe dazu geführt, dass die Schuldtitel der Schwellenländer in die Höhe geschossen seien, während sowohl die Risikoanlagen als auch die Anleihen der Industrieländer sich erholt hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...