Was wird fast noch sehnsüchtiger erwartet als Weihnachten? Richtig, Spotify Wrapped, der Jahresrückblick des Streaminganbieters - inklusive individueller Statistiken. Dieses Jahr gibt es außerdem einen Persönlichkeitstest. Welche:r Künstler:in wurde 2022 weltweit am meisten auf Spotify gestreamt? Wessen Musik wurde besonders oft in den sozialen Medien geteilt? Und welcher Song dudelte überall auf der Welt am öftesten aus Lautsprechern und Kopfhörern? Spotifys alljährlicher Jahresrückblick Wrapped liefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...