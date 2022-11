OPEXCorporation, seit fast 50 Jahren weltweit führend in der Automatisierung der nächsten Generation, wurde anlässlich der Vergabe der DM Awards des Document Manager Magazine für seine innovative Gemini-Scantechnologie mit der höchsten Auszeichnung geehrt. Eine unabhängige Jury aus Branchenexperten entschied sich für den Gemini-Scanner von OPEX in der Kategorie "Imaging Product of the Year": High-Volume". Damit setzte sich der OPEX Gemini gegen eine Konkurrenz von neun anderen Finalisten durch.

Die Gemini-Scantechnologie "Right-Speed" ist seit April 2022 auf dem Markt und ergänzt das OPEX-Portfolio von Lösungen zur Dokumenten- und Postautomatisierung.

Die nun schon zum 16.Mal vergebenen DM Awards wurden mit dem Ziel ins Leben gerufen, Branchenpioniere im Bereich technologischer Produkte und Dienstleistungen vorzustellen, anzuerkennen und auszuzeichnen. An der diesjährigen Zeremonie, die am 17. November 2022 im Leonardo Royal Hotel im Zentrum Londons stattfand, nahmen mehr als 200 Personen teil.

"Diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung unserer fortwährenden Bemühungen, unseren Kunden auf der ganzen Welt innovative Automatisierungslösungen anzubieten", sagte Scott Maurer, Präsident von OPEX International. "Gemini kombiniert hohe Kapazität mit der einzigartigen Fähigkeit, Dokumente unterschiedlicher Formate mit verschiedenen Geschwindigkeiten und ohne Gerätewechsel zu scannen, was den Durchsatz maximiert und die Vorbereitungszeit der Bediener verkürzt."

Die Right-Speed-Technologie des OPEX Gemini ist auf dem Markt für Dokumentenautomatisierung konkurrenzlos. Er gehört zu den vielseitigsten Scannern auf dem Markt und bietet unter anderem folgende Merkmale:

Überlegene Papierhandhabung

Softwarekonfigurierbarkeit

Zukunftssicherheit durch Skalierbarkeit

Scangeschwindigkeiten von bis zu 240 Seiten pro Minute

Kontinuierliche Doppel-Zuführung

Fünf programmierbare Sortierbehälter

EErgonomisches Design mit individuell konfigurierbarem Arbeitsbereich für mehr Komfort und Produktivität der Bediener

Neben Lösungen zur Dokumenten- und Postautomatisierung wie dem Gemini-Scanner bietet OPEX noch eine Reihe weiterer branchenführender Technologien zur Lagerautomatisierung an. Seit nunmehr fast fünf Jahrzehnten ist OPEX ein vertrauenswürdiger Partner, der in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden individuell angepasste und skalierbare Lösungen entwickelt, mit denen diese ihre Betriebsabläufe optimieren können.

OPEX ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das seine automatisierten Lösungen selbst entwickelt, konstruiert, herstellt, verkauft und wartet. Dies führt zu einem Höchstmaß an Gerätequalität, was sich in einem zuverlässigen Betrieb, einer langen Produktlebensdauer und einer außergewöhnlich hohen Kundenzufriedenheit niederschlägt.

Über OPEX

OPEX Corporation, weltweit führend in der Automatisierung der nächsten Generation, bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung an. An seinem Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA und in seinen Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, in Frankreich, Deutschland und der Schweiz sowie im Vereinigten Königreich und in Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen schaffen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen.

