FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NUMINUS WELLNESS INC. LR23 CA67054W1032
AB/FROM ONWARDS 30.11.2022 16:10 CET
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NUMINUS WELLNESS INC. LR23 CA67054W1032
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