Hamburg (ots) -Bei den Davis Cup-Qualifiers am 3. und 4. Februar 2023 in Trier kämpft die DTB-Auswahl gegen die Schweiz um den Einzug in die Finalrunde des traditionsreichsten Teamwettbewerbs im Tennis. Tickets für das Heimspiel sind ab sofort verfügbar.Fans der deutschen Davis Cup-Mannschaft können ab sofort Karten für die Qualifikationsrunde Anfang Februar in Trier erwerben. Der Support von den Rängen wird ein wichtiger Faktor im Aufeinandertreffen mit der Schweiz sein. "Wir freuen uns sehr, dass wir gegen die Schweiz ein Heimspiel haben und hoffen auf eine große Unterstützung der deutschen Tennisfans in Trier", so Teamkapitän Michael Kohlmann, der schon viele besondere Davis Cup-Kulissen erlebt hat.Verschiedene Ticketangebote: Für alle etwas dabeiDie Tickets werden als Einzel- oder Dauerkarten in drei verschiedenen Kategorien angeboten. Dauerkarten, mit denen man an zwei Spieltagen alle fünf Matches schauen kann, gibt es ab 50 Euro. Tagestickets sind bereits ab 30 Euro zu haben. Kinder bis zum Alter von 6 Jahren erhalten freien Eintritt und auch Jugendliche (bis 18 Jahre), Student:innen und Menschen mit einer Behinderung profitieren von ermäßigten Preisen.Beim Kauf von Davis Cup-Tickets lohnt sich wie immer die mybigpoint-Premium-Mitgliedschaft: Premium-Kund:innen erhalten 20 Prozent Rabatt auf ihren Kauf.Auch Frühentschlossene können mit der DTB-Weihnachtsaktion sparen. Bis zum 24. Dezember 2022 gibt es beim Kauf von zwei Tickets das zweite zum halben Preis.Die Eintrittskarten gibt es beim Ticketanbieter Reservix (https://dtb-tickets.reservix.de/events; unter der Hotline 0761/88849999) und ab Donnerstag auch bei Ticketmaster (www.ticketmaster.de; unter der Hotline 0651/46290-103).Alle Infos zum Ticketverkauf gibt es hier (https://www.dtb-tennis.de/Tennis-International/Davis-Cup/Tickets).