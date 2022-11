Von Emily BaryMarketWatchÜbersetzer: Thomas SteerDie chinesischen Behörden lockern zwar gerade die strengen und weitreichenden Corona-Maßnahmen in Zhengzhou, wo viele iPhones hergestellt werden. Einem Analysten zufolge muss Apple jedoch noch "strategisch wichtige Fragen" klären, was die Zukunft seiner iPhone-Produktion in China angeht. Das Unternehmen ist also noch nicht über den Berg.Chinesische Behörden haben laut Bloomberg News und anderen Quellen am späten Dienstag die weitreichenden Lockdown-Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...