Der Anbieter einer Augmented Analytics-Plattform für Decision Intelligence kündigt drei neue Partnerschaften an

Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von Plattformen für Entscheidungsintelligenz, setzt seine Strategie zur raschen Erweiterung von Vertriebspartnerschaften mit komplementären Technologieunternehmen, unabhängigen Softwareanbietern (ISV), Beratungsunternehmen, Value-Added Resellern (VAR) und Systemintegratoren (SI) in Großbritannien und Irland (UKI) konsequent fort. Das in London ansässige Softwareunternehmen gab heute neue Partnerschaften mit Datazed Associates, Data Reply und Digital Data Consultancy bekannt.

Wesentliche Punkte:

Pyramid Analytics unterzeichnete Verträge mit neuen Partnern, die den IT-Bedarf von mittelständischen und großen Unternehmen in der gesamten Region UKI (Großbritannien und Irland) decken: Datazed Associates (Referral Partner), Digital Data Consultancy (Systems Integrator) und Data Reply (Consultancy, Systems Integrator).

Das Vertriebspartnerprogramm ist das Rückgrat der UKI-Aktivitäten von Pyramid und macht einen bedeutenden Teil des Umsatzes in Großbritannien aus.

Pyramid Analytics ist für herausragende Leistungen im Channel-Bereich bekannt. Das Unternehmen war ein Finalist bei den CRN Channel Awards 2022.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie ein Pyramid-Partner in Großbritannien und Irland werden können, wenden Sie sich an Bill Clayton, Vice President, Global Partnerships, unter bill.clayton@pyramidanalytics.com.

Treffen Sie die neuen Partner von Pyramid Analytics

Datazed Associates ist ein hochspezialisiertes Beratungsunternehmen mit Fokus auf den Bereichen Data Governance und Datenqualität. Das Netzwerk erfahrener Fachleute des Unternehmens kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Versicherungsbranche zurückblicken und hat bereits Allgemeinversicherer, Lloyd's Marktfirmen, Makler und Rückversicherer unterstützt.

Data Reply, ein Unternehmen der Reply-Gruppe, bietet eine breite Palette an fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Datendiensten an. Data Reply arbeitet branchen- und funktionsübergreifend, um durch die effektive Nutzung von Daten sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.

Digital Data Consultancy bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Data Governance, Data Science und Digital Experience an. Das Unternehmen hilft Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Banken und Konsumgüterindustrie, ihre Daten zu meistern und neu zu gestalten, neue Werte zu schaffen und sich in der digitalen Wirtschaft zu differenzieren, um rentabel zu bleiben.

Pyramid Analytics schafft Mehrwert für seine Partner

Partnerschaften sind entscheidend für die Fähigkeit von Pyramid, sein Wachstum zu steigern. Im Gegenzug erhalten die Partner Zugang zur Pyramid Decision Intelligence Platform, einer innovativen Augmented Analytics-Plattform, die für ihre Fähigkeit, Unternehmen zu transformieren, von Analysten gelobt wird.

Partner von Pyramid profitieren von einer Reihe von Ressourcen, die ihnen helfen, die Pyramid-Plattform, integrierte Lösungen und Dienstleistungen effektiv zu vermarkten, zu verkaufen und bereitzustellen. Zu diesen Ressourcen zählen das Pyramid Partner Portal eine zentrale Anlaufstelle für Unterstützung bei der Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, Marktschulungsinhalte, Co-Branding-Marketingmaterialien sowie interaktive Tools und Ressourcen und der Pyramid Learning Hub für selbstgesteuerte und von Experten geleitete Kurse sowie Pyramid-Partner-Zertifizierungsprogramme

Großbritannien das "nächste Silicon Valley" der Welt?

Jeremy Hunt, der britische Finanzminister, hat in seiner Herbsterklärung vom 17. November eine Reihe von Prioritäten genannt. Dazu gehörte auch sein Plan, "Großbritannien in das nächste Silicon Valley der Welt zu verwandeln". Pyramid Analytics ist seit fast fünf Jahren erfolgreich in Großbritannien tätig, und wir sind stolz auf den Beitrag des Unternehmens zur Erreichung dieses Ziels. Das Unternehmen für fortschrittliche Analyseplattformen hat in seiner Londoner Niederlassung im Jahr 2022 drei neue Posten für Führungskräfte und zahlreiche Stellen für die Geschäftsentwicklung geschaffen.

Das Jahr 2022 ist für Pyramid Analytics in der Region UKI von großer Bedeutung:

Führungskräfte von Pyramid, Kunden, Partner, Medien und Analysten aus der Technologiebranche feierten im Mai auf einer Veranstaltung in der Tower Bridge eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Millionen US-Dollar.

Tom Warren, ein erfahrener Technologieexperte und ehemaliger Profi-Rugbyspieler, wurde zum Managing Director für die UKI-Aktivitäten des Unternehmens ernannt.

Bill Clayton hat bei Pyramid die neue Funktion des Vice President, Global Partnerships übernommen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche. Clayton hatte Positionen bei weltweit führenden Technologieunternehmen wie IBM und Oracle inne. Er lebt in Großbritannien.

Hayley Munro wurde zum Vice President of Global Customer Success ernannt. Diese neu geschaffene Position ermöglicht ein einheitliches, unternehmensweites Management dieser wichtigen Funktion unter einer Führungskraft. Munro lebt in Großbritannien.

Decision Intelligence ist die nächste Innovation im Bereich Big Data Analytics

Die nächste bedeutende Innovation in der Analytik ist die Künstliche Intelligenz (AI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenvorbereitung, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence (Entscheidungsintelligenz) von herkömmlichen Business Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationshürde, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die für die Aufbereitung und Analyse von Daten sowie für die Erstellung und Freigabe von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengestützte Erkenntnisse für jeden, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Pyramid-Plattform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und deckt jeden Analysebedarf ab, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid-Plattform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik.

Zitate

Bill Clayton, Vice President of Global Partner Sales, Pyramid Analytics: "Vertriebspartnerschaften sind ein wesentlicher Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von Pyramid. Unsere äußerst produktive und effektive Arbeit mit Vertriebspartnern hat eine Vielzahl von für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen geschaffen, die das Wachstum aller Beteiligten in der gesamten Region UKI gefördert haben. Vertriebspartner sind das Herzstück des Geschäftsmodells von Pyramid. Das Wachstum und die Expansion des Unternehmens ist fest mit unseren Vertriebspartnern verknüpft."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse für schnellere, optimierte Entscheidungen, indem sie direkten Zugriff auf beliebige Daten gewährt, einen geregelten Self-Service für jede Person ermöglicht und jeden Analysebedarf in einer No-Code-Umgebung erfüllt. Die Pyramid-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Datenvorbereitung, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Planen Sie eine Demo.

Pyramid Analytics hat seinen Sitz in Amsterdam und verfügt über regionale Standorte in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel-Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, denn geografische Standorte sollten kein Hindernis für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Erfahren Sie mehr bei Pyramid Analytics.

