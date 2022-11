Anleihe-Aufstockung - die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat das seit dem 9. Dezember 2021 laufende öffentliche Aufstockungs-Angebot ihrer dritten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2E4PH3) planmäßig beendet und dabei ein Anleihe-Volumen in Höhe von rd. 4,3 Mio Euro eingesammelt. Damit konnte die Deutsche Bildung etwas mehr als die Hälfte des geplanten Aufstockungsgesamtvolumen in Höhe von 8 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren.

ANLEIHE CHECK: Die Deutsche Bildung-Anleihe 2017/27 (WKN: A2E4PH) wird jährlich mit 4,00 % p.a. verzinst und läuft bis Juni 2027. Die Anleihe hat ...

