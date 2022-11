DJ Aktionär von Brenntag-Übernahmeziel Univar will formales Verfahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Das US-Unternehmen Univar Solutions soll sich nach dem Willen des Hedgefonds Engine Capital nicht ohne die Prüfung von anderen Optionen von dem im DAX notierten Chemikalienhändler Brenntag übernehmen lassen. Der Hedgefonds forderte in einem Brief an den Univar-Verwaltungsrat einen formalen Verkaufsprozess, um im Rahmen eines Bieterwettbewerbs eine "wertmaximierende" Entscheidung treffen zu können. Engine hält knapp 1 Prozent an Univar.

Man erkenne die industrielle Logik einer Übernahme durch Brenntag an und gehe von beträchtlichen Synergien aus, so Engine. Es sei aber zu beachten, dass auch Private-Equity-Investoren in dem Markt aktiv seien.

Brenntag und Univar hatten vergangenen Freitag mitgeteilt, dass sie Gespräche über eine Übernahme führen. Bisher hätten die Gespräche aber zu keinen konkreten Ergebnissen oder Vereinbarungen geführt. Daher sei nicht absehbar, ob irgendeine Form von Transaktion stattfindet, hieß es. Univar setzte 2021 netto 9,5 Milliarden Dollar um. Brenntag kam auf 14,3 Milliarden Euro.

