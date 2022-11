Am Mittwoch hat das chinesische Elektroauto-Startup XPeng die Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Obwohl der Konzern die Schätzungen der Experten verfehlte, legt die Aktie in der Spitze um 40 Prozent zu. Auch die Papiere der weiteren chinesischen Autobauer, die an der NYSE gelistet sind, reißt die Aktie mit.Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 6,8 Milliarden Yuan oder umgerechnet 930 Millionen Euro. Der Nettoverlust belief sich auf 2,4 Milliarden Yuan (330 Millionen Euro). Damit verfehlte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...