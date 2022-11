NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Ein in Presseberichten kolportierter politischer Kompromiss zur Rettung der Boeing 737 Max 10 scheine an Fahrt zu gewinnen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf einer Investorenveranstaltung im November habe sich das Management bereits in dieser Angelegenheit zuversichtlich gezeigt. Eine finale Zulassung des Jets werde sich aber wohl bis in das zweite Halbjahr 2023 hinziehen, eventuell sogar ins Jahr 2024./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 10:28 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 10:28 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

