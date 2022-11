CD Capital ist erfreut, die erfolgreiche Nominierung von Carmel Daniele für die Ausgabe 2022 der "100 Global Inspirational Women in Mining" (WIM100) bekannt zu geben. Diese alle zwei Jahre erscheinende Publikation würdigt die überdurchschnittlichen Beiträge von Frauen in der Bergbauindustrie, unabhängig von ihrer Funktion, ihrem Dienstalter und ihrem Land.

CD Capital ist stolz darauf, dass Carmel Daniele mit dieser Auszeichnung für ihre Pionierarbeit im Bereich Private Equity im Bergbau geehrt wurde. Carmel Daniele, Gründerin und Chief Investment Officer von CD Capital, dazu

"Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, dass ich für diese prestigeträchtige Auszeichnung nominiert wurde und neben vielen anderen Vorreiterinnen in unserem Bereich stehen darf. Wenn wir zusammenarbeiten, sind wir eine starke Kraft, die einen positiven Wandel für die Zukunft herbeiführt und andere Frauen dazu inspiriert, in unserem Sektor mitzuarbeiten, der für die ökologische Umgestaltung unseres Planeten für kommende Generationen von entscheidender Bedeutung ist."

Carmel Daniele ist führend auf ihrem Gebiet. 2006 gründete sie CD Capital und war eine der ersten Anbieterinnen in London, die einen speziellen Fonds mit Schwerpunkt auf privaten Bergbauanlagen auflegte. 2008 wurde sie mit einem renommierten Preis der Bergbaufinanzierungsbranche ausgezeichnet. Seitdem hat sie zwei weitere Rohstofffonds aufgelegt und ca. 1 Milliarde US-Dollar an Kapital von führenden institutionellen Anlegern eingeworben. Das globale Portfolio von CD Capital investiert in die Entwicklung von Projekten, die wichtige Mineralien für den ökologischen Wandel sowie die wichtigsten Bestandteile von Düngemitteln zur Sicherung der Welternährung liefern werden. Die Projekte werden in erster Linie in Regionen und Ländern durchgeführt, die sich auf ihren eigenen Reichtum an grüner Energie stützen können, wie Lateinamerika, Kanada, Australien und Europa.

Seit der Gründung von CD Capital hat Carmel Daniele ein erstklassiges technisches Investmentteam aus Branchenexperten aufgebaut. Sie fördert zudem aktiv Frauen, die am Imperial College Geologie studieren, durch ein Praktikums- und Mentorenprogramm.

Die Publikation 100 Global Inspirational Women in Mining 2022 enthält weitere Informationen über WIM100 auf Seite 3 und stellt Carmel Daniele auf Seite 47 vor. Für die WIM 100 2022 gingen 915 Nominierungen für 491 Frauen im Bergbau aus 61 Ländern ein.

Diese 100 innovativen Frauen wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:

1. Sie ist eine Wegbereiterin: Eine WIM100-Frau ist eine Wegbereiterin. Sie ist eine Innovatorin. Sie nimmt positive und wirkungsvolle Veränderungen vor, damit die Branche nachhaltiger, integrativer und sicherer arbeiten kann.

2. Sie setzt sich ein und stärkt ihre Position: Eine WIM100-Frau setzt sich proaktiv für die Beschäftigten in der Bergbauindustrie und darüber hinaus ein. Sie stärkt ihre Kolleginnen und Kollegen und sorgt dafür, dass sich alle gehört, willkommen und respektiert fühlen.

3. Sie ist beharrlich angesichts von Widrigkeiten: Eine WIM100-Frau ist unverwüstlich und entschlossen. Sie hat den Mut, ihre Meinung zu vertreten, den Status quo in Frage zu stellen und Grenzen zu überwinden.

