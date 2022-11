Kein Kaufsignal mehr verpassen: Jetzt den neuen Börsendienst FAST BREAK kennenlernen. https://bit.ly/3VAnU5p Die Börsen sind zum Jahresende wieder im Vowärtsgang. Trotzdem mahnen Experten und Notenbanken wie EZB und Bundesbank vor Gefahren für das Finanzsystem. Steht vielleicht sogar eine neue Finanzkrise bevor - Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch, ist sich sicher: Wir werden die nächste Krise bekommen. Ob es ein Immobilien-, Bond-, oder Aktiencrash sein wird, das bleibe abzuwarten. Warum Crashs und Rezessionen so wichtig für eine Volkswirtschaft sind, was die Notenbanken falsch machen und warum "Vier die neue Zwei" ist, das erklärt er im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online TV. 0:00 Einleitung 0:25 Notenbanken warnen 1:50 Welcher Crash wird es - 3:35 Was die Notenbanken falsch machen 5:15 Renditegrab Bundesanleihe 6:54 Fazit