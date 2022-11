Der chinesische Elektroautohersteller Nio und der Tech-Gigant Tencent haben vereinbart, unter anderem in den Bereichen autonomes Fahren und hochauflösendes Mapping zusammenzuarbeiten. Tencent - ein Gigant in den Bereichen Spiele, soziale Medien und Cloud-Computing - hat eine Kooperationsvereinbarung mit Nio, einem Konkurrenten von Tesla in China, unterzeichnet, da beide Unternehmen versuchen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...