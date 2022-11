Rackspace Technology-Kunde Innovyze erörtert die Umwandlung seines Desktop-Produkts in eine speziell entwickelte SaaS-Plattform, Info360

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 30, 2022am Donnerstag, 1. Dezember 2022, von 15:30 bis 16:30 Uhr im Mandalay Bay im Jasmine Room.

Jeff DeVerter, CTO von Rackspace Technology, Rick Gruenhagen, CTO von Innovyze, und Boaz Brudner, Head of Innovyze SaaS Engineering AI & Architecture, werden auf der Bühne über alle Themen rund um Innovation sprechen. Innovyze ist ein Autodesk-Unternehmen und seit über 25 Jahren weltweit führend in der Entwicklung innovativer, branchenführender Software für die Wasserwirtschaft.

In dieser Sitzung wird Innovyze erörtern, wie das Unternehmen sein Desktop-Produkt in eine zweckbestimmte SaaS-Plattform, Info360, umgewandelt hat, die Kunden bei der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und der Abwasseraufbereitung unterstützt und es Städten und Gemeinden ermöglicht, ihre Systeme in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten, um Probleme zu erkennen, bevor sie zu Krisen werden.

Racksapce Technology feiert 11 Jahre Sponsoring der re:Invent als AWS Premier Consulting Partner und Platinum Sponsor der AWS re:Invent 2022. Onica by Rackspace Technology hat aufregende Aktivitäten geplant, darunter den GameDay, Breakout Sessions, ein unterhaltsames, interaktives Erlebnis am Stand, Theaterpräsentationen und Networking-Events am Stand 244 auf der Expo im The Venetian in Las Vegas, NV (USA), bis zum 1. Dezember.

Besuchen Sie den Rackspace Technology-Blog und folgen Sie uns auf LinkedIn für Einblicke in die re:Invent und Highlights der AWS-Ankündigungen, Keynotes und Markteinführungen, die dieses Jahr auf der re:Invent stattfinden.

Für Informationen zur Konferenz, die Anmeldung zur Veranstaltung und eine vollständige Liste der vorgestellten Kunden klicken Sie hier .

