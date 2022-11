The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.11.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2022



ISIN Name

DE0009785162 UBS (D) KONZEPTFONDS I

GB00BLRLH124 ALLIED MINDS (WI) LS -,01

US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001

US89904V1017 TUESDAY MORN.CORP.NEW

